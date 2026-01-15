Μπάγερν - Παναθηναϊκός 85-78: Ήπιε... θάλασσα και «πνίγηκε» στο Μόναχο

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι στο Μόναχο για τρία δεκάλεπτα, αλλά στην τελευταία περίοδο «πνίγηκε» στην άμυνα της Μπάγερν και γνώρισε την ήττα με 85-78.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, στην τελευταία περίοδο πέταξε την εν λόγω ευκαιρία στα σκουπίδια καθώς υπέστη επιθετική καθίζηση και έδωσε την ευκαιρία να στην Μπάγερν πάρει τα ηνία του αγώνα με σουτ ψυχολογίας, το μομέντουμ και στο τέλος της βραδιάς και τη νίκη. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός έχασε δικό του ματς και αυτό διότι είχε απωλέσει πολλές φορές την ευκαιρία να στείλει την διαφορά σε διψήφια νούμερα και να νιώσει πιο άνετα. Δεν το έκανε και το πλήρωσε ακριβά.

Και αυτή είναι ήττα που στον τελικό απολογισμό μπορεί να στοιχίσει. Οι προσπάθειες των Τσέντι Όσμαν και Τζέριαν Γκραντ σε πρώτη φάση και του Χολμς στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαν αντίκρισμα καθώς η Μπάγερν έπαιξε «σκυλίσσια» άμυνα στην τελευταία περίοδο και έφερε τα πάνω κάτω στο ματς παίρνοντας δίκαια τη νίκη.

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Αν και ο Παναθηναϊκός έδειξε να μπαίνει καλύτερα στο ματς (0-4) μέσα σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό δέχθηκε σερί 9-0 από την Μπάγερν εξαιτίας των τριών λαθών σε τρεις σερί επιθέσεις για το 9-4. Όμως η πράσινη αντίδραση ήταν άμεση! Με μπροστάρηδες τους Τζέριαν Γκραντ (8π.) και Ρισόν Χολμς (6π.), οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν ένα επιμέρους 12-2 και πήραν τα ηνία στο παιχνίδι (11-16) και μαζί με τον έλεγχο. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε διαβάσει τις αμυντικές αδυναμίες του Ομπστ και συνεχώς «χτυπούσε» σε αυτές αλλά όταν κουράστηκε και ζήτησε αλλαγή με αποτέλεσμα να μπει στο παρκέ το δεύτερο rotation η Μπάγερν βρήκε λύσεις και έκλεισε το δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα (25-24).

Οι «απαντήσεις» ήρθαν δια χειρός Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, ο οποίος με δύο σερί τρίποντα στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου δεν άφησε την Μπάγερν να «χτίσει» μομέντουμ. Αντίθετα το… έδωσε στην ομάδα του καθώς έβαλε στην εξίσωση και τον Τσέντι Όσμαν με αποτέλεσμα να «τρέξει» σερί 11-0 μετατρέποντας το 29-27 των γηπεδούχων το 29-38 στο 16’! Έκτοτε ναι μεν κράτησε τον ρυθμό αλλά δεν μπόρεσε να γίνει κυριαρχικός, πληρώνοντας αμυντικά λάθη.

Αποτέλεσμα; Το ημίχρονο να κλείσει στο 40-43 υπέρ του Παναθηναϊκού, έχοντας τον Χολμς στους 11 πόντους (5/6δίπ.), τον Όσμαν στους 9 πόντους (1/4διπ., 2/4τρ., 1/2β., 3ριμπ., 2ασ., 2κλ.) και τον Γκραντ στους 8 πόντους (4/5διπ., 3ασ., 2ριμπ.) ενώ συνολικά οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει 13/20 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 2/4 βολές, 10-3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 λάθη. Ενώ αντίστοιχα η Μπάγερν (Μάικ 8π., Ομπστ 7π., Γκέιμπριελ 6π.) είχε 12/19 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/4 βολές, 10-4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 5 κλεψίματα και 7 λάθη.

Το σκηνικό έμεινε ίδιο και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι, να κρατάει το προβάδισμα στο σκορ (47-52 στο 25’ και 49-55 στο 26’) αλλά να μην μπορούσε να φτάσει σε διψήφια νούμερα. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έβρισκε τις ευκαιρίες για να παραμένει στο ματς, κυρίως από πράσινα αμυντικά λάθη. Η 3η περίοδος είχε περισσότερο αμυντικό χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες, με το επιμέρους σκορ του δεκαλέπτου να είναι 18-21 και τον Παναθηναϊκό να είχε βρεθεί στο +6 (58-64) έχοντας ανεβάσει αισθητά την απόδοση του και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε μπει στην εξίσωση του αγώνα.

Στην τελευταία περίοδο ωστόσο τα πάντα άρχισαν να πηγαίνουν λάθος για τον Παναθηναϊκό. Ειδικά στην επίθεση όπου η αστοχία είχε κάνει την εμφάνισή της. Αποτέλεσμα; Η Μπάγερν να τρέξει σερί 7-0 και να πάρει προβάδισμα στο 34' με 67-66 φέρνοντας τα πάνω-κάτω στην αναμέτρηση της Βαυαρίας. Η πράσινη αστοχία είχε γίνει... γερμανική ευστοχία έχοντας πάρει οι γηπεδούχοι και προβάδισμα με 73-70 στα 4:22 πριν από το τέλος του αγώνα. Στο 01:39 για το τέλος η Μπάγερν προηγήθηκε και με +5 πόντους (79-74) ύστερα από βολές του Ντιμιτρίεβιτς προδιαγράφοντας και το τελικό αποτέλεσμα.

Βέβαια με το σκορ στο 79-76 και με 01:22 να απομένουν για το τέλος, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε κομβικό ελεύθερο σουτ και έχασε συνάμα την ευκαιρία να επαναφέρει τους πράσινους σε τροχιά νίκης. Ακολούθησε dagger τρίποντο του Όμπστ για το 82-76 το οποίο αποτέλεσε και την χαριστική βολή στον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78.