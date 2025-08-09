Μενού

Μπακαγιόκο: «Πήγε άσχημα η σεζόν στον ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι που τον διοικούν δεν είναι κατάλληλοι»

Ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο μίλησε στη Mundo Deportivo σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ.

Τιεμουέ Μπακαγιόκο
Ο Μπακαγιόκο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Mundo Deportivo, μίλησε για τη θητεία του στον Δικέφαλο του Βορρά, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια.

Ο Γάλλος χαφ απέφυγε να ασκήσει κριτική στον σύλλογο, όμως χαρακτήρισε τη γενικότερη εμπειρία του ως «άσχημη», εξαιτίας των ατόμων που βρίσκονται στη διοίκηση.

