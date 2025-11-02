Μπακς - Κινγκς 133-135: «Βασιλιάδες» στο Μιλγουόκι, ωραίος αλλά και... μοιραίος ο Γιάννης!

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την 2η ήττα τους ύστερα από τα έξι πρώτα παιχνίδια του NBA!
Αν και πραγματοποιήσαν τρομερό ξεκίνημα στο ματς με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, η συνέχεια δεν ήταν ίδια με αποτέλεσμα να κάνουν οι Σακραμέντο Κινγκς την ζημιά και να αποδράσουν με τη νίκη από το Fiserv Forum του Μιλγουόκι.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (26 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ) θα μπορούσε να γίνει ο ήρωας της βραδιάς έχοντας πάρει... πάνω την κατάσταση στο τελευταίο κομμάτι της 4ης περιόδου φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής ωστόσο υπέπεσε σε λάθος πάσα στα 19'' πριν από το τέλος με το σκορ στο 133-132 υπέρ των Κινγκς με αποτέλεσμα να χαθεί και η ευκαιρία.
