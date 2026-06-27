Μπάντιο: Ο μικρός «Πάπι» ακολούθησε τον δρόμο της αδερφής του και βρέθηκε στον Παναθηναϊκό

Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού και το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλλιού που ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του θρυλικού Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου.
Ωστόσο, υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο, όπου κάθε στροφή της διαδρομής κρύβει μια δοκιμασία.
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