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Μπάντιο: Ο μικρός «Πάπι» ακολούθησε τον δρόμο της αδερφής του και βρέθηκε στον Παναθηναϊκό

Δύο άνθρωποι επηρέασαν τον Μπράνκου Μπάντιο και τον βοήθησαν να εξελιχθεί στον παίκτη που ήρθε στον Παναθηναϊκό, η αδερφή του και ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

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Μπράνκου Μπαντιό
Ο Μπαντιό σε ματς Παναθηναϊκός - Βαλένθια | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού και το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλλιού που ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του θρυλικού Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου.

Ωστόσο, υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο, όπου κάθε στροφή της διαδρομής κρύβει μια δοκιμασία. 

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