Μια αναμενόμενη κορυφή κατέκτησε ο Κιλιάν Μπαπέ στο σημερινό ματς της Γαλλίας με τη Σενεγάλη.
Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 των «τρικολόρ» έφτασε τα 58 και προσπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας.
Ο Ζιρού χρειάστηκε 137 ματς για να τα καταφέρει, πολύ περισσότερα από τον Μπαπέ που απόψε πραγματοποίησε την 99η συμμετοχή του με τους «τρικολόρ».
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι: Γκολ Συμ.
1 Κιλιάν Mπαπέ (2017-... ) 58 99
2 Ολιβιέ Ζιρού (2011-2024) 57 137
3 Τιερί Ανρί (1997-2010) 51 123
4 Αντουάν Γκριζμάν (2014-2024) 44 137
5 Μισέλ Πλατινί (1976-1987) 41 72
6 Καρίμ Μπενζεμά (2007-2022) 37 97
7 Νταβίντ Τρεζεγκέ (1998-2008) 34 71
8 Ζινεντίν Ζιντάν (1994-2006) 31 106
9 Ζιστ Φοντέν (1953-1960) 30 21
. Ζαν-Πιερ Παπέν (1986-1995) 30 54
- Γυναικοκτονία στη Δράμα: Οι επισκέψεις του ζευγαριού σε ψυχολόγο και το κλινικό «προφίλ» του 50χρονου
- Κρίνο και Αγκάθι: Η ιστορία και οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς
- Μητσοτάκης από Βούλα: «Πολλοί νομίζουν ότι κάνω προεκλογική εκστρατεία - Το 2027 οι εκλογές»
- Βραζιλία: Το ανατριχιαστικό στόρι της 21χρονης που σκοτώθηκε σε «rope jumping»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.