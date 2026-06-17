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Μπαπέ: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας

Ο Μπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 επί της Σενεγάλης έφτασε τα 58 και προσπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία των «τρικολόρ».

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Κιλιάν Mπαπέ | AP Photo
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Μια αναμενόμενη κορυφή κατέκτησε ο Κιλιάν Μπαπέ στο σημερινό ματς της Γαλλίας με τη Σενεγάλη.

Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 των «τρικολόρ» έφτασε τα 58 και προσπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας.

Ο Ζιρού χρειάστηκε 137 ματς για να τα καταφέρει, πολύ περισσότερα από τον Μπαπέ που απόψε πραγματοποίησε την 99η συμμετοχή του με τους «τρικολόρ».

Αναλυτικά οι 10 πρώτοι:        Γκολ    Συμ.

1    Κιλιάν Mπαπέ    (2017-... )  58    99

2    Ολιβιέ Ζιρού     (2011-2024)  57   137

3    Τιερί Ανρί       (1997-2010)  51   123

4    Αντουάν Γκριζμάν (2014-2024)  44   137

5    Μισέλ Πλατινί    (1976-1987)  41    72

6    Καρίμ Μπενζεμά   (2007-2022)  37    97

7    Νταβίντ Τρεζεγκέ (1998-2008)  34    71

8    Ζινεντίν Ζιντάν  (1994-2006)  31   106

9    Ζιστ Φοντέν      (1953-1960)  30    21

.    Ζαν-Πιερ Παπέν   (1986-1995)  30    54

 

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