Μια αναμενόμενη κορυφή κατέκτησε ο Κιλιάν Μπαπέ στο σημερινό ματς της Γαλλίας με τη Σενεγάλη.

Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 των «τρικολόρ» έφτασε τα 58 και προσπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας.

Ο Ζιρού χρειάστηκε 137 ματς για να τα καταφέρει, πολύ περισσότερα από τον Μπαπέ που απόψε πραγματοποίησε την 99η συμμετοχή του με τους «τρικολόρ».

Αναλυτικά οι 10 πρώτοι: Γκολ Συμ.

1 Κιλιάν Mπαπέ (2017-... ) 58 99

2 Ολιβιέ Ζιρού (2011-2024) 57 137

3 Τιερί Ανρί (1997-2010) 51 123

4 Αντουάν Γκριζμάν (2014-2024) 44 137

5 Μισέλ Πλατινί (1976-1987) 41 72

6 Καρίμ Μπενζεμά (2007-2022) 37 97

7 Νταβίντ Τρεζεγκέ (1998-2008) 34 71

8 Ζινεντίν Ζιντάν (1994-2006) 31 106

9 Ζιστ Φοντέν (1953-1960) 30 21

. Ζαν-Πιερ Παπέν (1986-1995) 30 54