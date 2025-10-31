Μπαπέ: Ο αρχισκόρερ της Ρεάλ παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για τη σεζόν 2024-2025

Μπορεί οι πρώτοι του μήνες στη Μαδρίτη να μην δικαιολογούσαν τον ντόρο πίσω από τη μεταγραφή του, όμως έκτοτε ο Κιλιάν Μπαπέ έχει αποδείξει σε όλους τον λόγο που η Ρεάλ τον κυνηγούσε... μανιασμένα τα τελευταία χρόνια.
Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, ο Γάλλος φορ κατάφερε να ανακτήσει το καλό του πρόσωπο , «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα κι από την πρώτη του σεζόν στη Βασίλισσα κατάφερε να κάνει το δικό του το Χρυσό Παπούτσι.
