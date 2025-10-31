Μενού

Μπαπέ: Ο αρχισκόρερ της Ρεάλ παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για τη σεζόν 2024-2025

Ο Κιλιάν Μπαπέ παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για τις επιδόσεις του τη σεζόν 2024-2025.

Reader symbol
Newsroom
real
Εμπαπέ | AP
  • Α-
  • Α+

Μπορεί οι πρώτοι του μήνες στη Μαδρίτη να μην δικαιολογούσαν τον ντόρο πίσω από τη μεταγραφή του, όμως έκτοτε ο Κιλιάν Μπαπέ έχει αποδείξει σε όλους τον λόγο που η Ρεάλ τον κυνηγούσε... μανιασμένα τα τελευταία χρόνια.

Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, ο Γάλλος φορ κατάφερε να ανακτήσει το καλό του πρόσωπο , «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα κι από την πρώτη του σεζόν στη Βασίλισσα κατάφερε να κάνει το δικό του το Χρυσό Παπούτσι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ