Μπαπέ: Ο αρχισκόρερ της Ρεάλ παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για τη σεζόν 2024-2025

Μπορεί οι πρώτοι του μήνες στη Μαδρίτη να μην δικαιολογούσαν τον ντόρο πίσω από τη μεταγραφή του, όμως έκτοτε ο Κιλιάν Μπαπέ έχει αποδείξει σε όλους τον λόγο που η Ρεάλ τον κυνηγούσε... μανιασμένα τα τελευταία χρόνια.

Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, ο Γάλλος φορ κατάφερε να ανακτήσει το καλό του πρόσωπο , «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα κι από την πρώτη του σεζόν στη Βασίλισσα κατάφερε να κάνει το δικό του το Χρυσό Παπούτσι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr