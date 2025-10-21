Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός LIVE: Για την 3η αγωνιστική στo Champions League

Στη Βαρκελώνη δοκιμάζεται απόψε ο Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική του Champions League. Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός LIVE στις 19:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός LIVE
Οι πρωταθλητές Ελλάδας μετρούν έναν βαθμό στα δύο πρώτα τους παιχνίδια στη League Phase έχοντας παραχωρήσει ισοπαλία στην Πάφο και γνωρίζοντας την ήττα στο Λονδίνο από την Άρσεναλ. Από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι «μπλαουγκράνα» νίκησαν στην πρεμιέρα στην Αγγλία τη Νιούκαστλ, αλλά στη συνέχεια ηττήθηκαν στο γήπεδό τους από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Οι «μπλαουγκράνα» έχουν γεμάτο το απουσιολόγιο καθώς εκτός μάχης είναι - τουλάχιστον - έξι παίκτες της ομάδας και συγκεκριμένα οι: Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Φεράν Τόρες.
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
- Σπάνιο καρέ: Ο Θανάσης Βέγγος σε παράσταση στη Μακρόνησο - Έκανε τους εξόριστους να γελούν
- «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.