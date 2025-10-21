Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός LIVE: Για την 3η αγωνιστική στo Champions League

Στη Βαρκελώνη δοκιμάζεται απόψε ο Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική του Champions League. Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός LIVE στις 19:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 2 και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός LIVE

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μετρούν έναν βαθμό στα δύο πρώτα τους παιχνίδια στη League Phase έχοντας παραχωρήσει ισοπαλία στην Πάφο και γνωρίζοντας την ήττα στο Λονδίνο από την Άρσεναλ. Από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι «μπλαουγκράνα» νίκησαν στην πρεμιέρα στην Αγγλία τη Νιούκαστλ, αλλά στη συνέχεια ηττήθηκαν στο γήπεδό τους από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν γεμάτο το απουσιολόγιο καθώς εκτός μάχης είναι - τουλάχιστον - έξι παίκτες της ομάδας και συγκεκριμένα οι: Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Φεράν Τόρες.



