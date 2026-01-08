Μπαρτζώκας: «Είμαι Έλληνας και ξέρω τη νοοτροπία των Ολυμπιακών»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε τόσο για το απουσιολόγιο του Ολυμπιακού ενόψει Μπάγερν (9/1 - 21:15), σε ένα παιχνίδι όπου θα επιστρέψει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ενώ απάντησε για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς που μπαίνει από σήμερα στις προπονήσεις, καθώς και για τη νοοτροπία των Ελλήνων φιλάθλων.

