Μπαρτζώκας, Φουρνιέ: Η απάντηση για τη μη χρησιμοποίηση του Γάλλου στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε στη συνέντευξη Τύπου, μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Παρτίζαν, στην 9η αγωνιστική της EuroLeague, δίνοντας τη δική του απάντηση για τη μη χρησιμοποίηση του Εβάν Φουρνιέ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και για τον Κίναν Έβανς. Ο Γάλλος ταλαιπωρήθηκε από ίωση μέσα στην εβδομάδα και δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί σε ένα ματς υψηλής έντασης, περισσότερο από τα 8 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας και τους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη. Κάθε νίκη είναι σημαντική, αλλά αυτή κυρίως γιατί δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν βιαστικοί και δεν εκτελέσαμε καλά στην επίθεση. Στην άμυνα είχαμε ευκαιρίες να σταματήσουμε καταστάσεις αιφνιδιασμού και miss match και δεν το κάναμε. Η Παρτίζαν έχει δύο τρόπος να επιτεθεί στο καλάθι, με τους χειριστές να πηγαίνουν προς το καλάθι και να σκοράρει με pull up, floater ή με δεύτερη επιλογή στην πρώτη αλλαγή να δώσει γρήγορα τη μπάλα, δεν ανταποκριθήκαμε, τους δώσαμε 28 πόντους από το ζωγραφιστό. Όταν συνειδητοποιήσαμε τι έπρεπε να κάνουμε στο 4ο δεκάλεπτο κυριαρχήσαμε και είχαμε επί μέρους σκορ 27-13. Σε αυτή την επιστροφή οι αμυντικοί μας, ο Γουόκαπ, ο Νιλικίνα, ο ΜακΚίσικ και ο Μιλουτίνοφ έδωσαν λύσεις. Περιμέναμε την αντίδραση της Παρτίζαν μετά από 4 ήττες. Έχουν σπουδαίο προπονητή και εξαιρετικούς παίκτες αθλητικούς και ικανότητα στο 1 εναντίον 1. Στο τέλος κερδίσαμε, είμαστε χαρούμενοι. Προχωράμε για να βελτιωθούμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

