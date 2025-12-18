Μπαρτζώκας: «Γι' αυτό χάσαμε το ματς με τη Βαλένθια - Τα πράγματα είναι τόσο απλά»

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό που θα γίνει κόντρα στον Κολοσσό την Κυριακή.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει Βιλερμπάν και εξήγησε για ποιο λόγο ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια.
- Καταγγελία κατά Μαζωνάκη: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
- Κάτοικος της πιο κρύας πόλης του κόσμου περιγράφει τι φοράει για να βγει στους -50°C
- Η πολύ φτωχή τηλεθέαση που συνεχίζει να κάνει το Real View του Open
