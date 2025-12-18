Μπαρτζώκας: «Γι' αυτό χάσαμε το ματς με τη Βαλένθια - Τα πράγματα είναι τόσο απλά»

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό που θα γίνει κόντρα στον Κολοσσό την Κυριακή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει Βιλερμπάν και εξήγησε για ποιο λόγο ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

