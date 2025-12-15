Μπαρτζώκας για Γουόκαπ: «Θα σας πω το εξής...»

Ο Τόμας Γουόκαπ έγραψε ιστορία για τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» αφού μοίρασε 16 ασίστ, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση των «ερυθρόλευκων» και ισοφαρίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα, ξεπέρασε την επίδοση των 15 ασίστ που είχε ο Κώστας Σλούκας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να απαντήσει αν ο Γουόκαπ είναι ο καλύτερος πλέι-μέικερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών.
