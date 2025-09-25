Μπαρτζώκας: «Oι δημοσιογράφοι θα θέλατε αναμέτρηση με Παναθηναϊκό - 100% χωρίς νέο παίκτη στην Ισπανία»

Ο Ολυμπιακός άρχισε το ταξίδι του προς τη Ρόδο, εκεί όπου μαζί με την ΑΕΚ, την Καρδίτσα και τον Προμηθέα Πατρών θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αυτόν του Stoiximan Super Cup.
Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση από την Αθήνα, μίλησε για το τι περιμένει να δει από την ομάδα του ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρχει σίγουρα κάποιο νέο πρόσωπο για την αποστολή στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερο στο gazzetta.gr
- Γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν χωρίς φρουρό την ημέρα που εκτελέστηκε από τη 17Ν
- Λατινοπούλου για Τέμπη: «Θέλω να κάνει κόμμα η Καρυστιανού» - «Με θλίβει η εικόνα στο Σύνταγμα»
- Πατήσια: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου - Μεθυσμένος επιβάτης του έσπασε τη γνάθο
- Τα μηνύματα πίσω από το «C'est la vie» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.