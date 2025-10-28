Μπάτλερ: Το πρόβλημα υγείας που έθεσε σε κίνδυνο τη μετακίνηση στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ θα είναι κανονικά στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα. Ο Αμερικανός, που όπως ανέφεραν ΜΜΕ της Σερβίας, δεν πέρασε τα ιατρικά, εν τέλει, σύμφωνα με τον επίσημο Ερυθρό Αστέρα, πήρε κανονικά άδεια για αγωνιστεί με τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέρασε κανονικά τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε και πήρε την έγκριση να αγωνιστεί για την σερβική ομάδα, κάτι το οποίο θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

