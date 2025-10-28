Μπάτλερ: Το πρόβλημα υγείας που έθεσε σε κίνδυνο τη μετακίνηση στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ θα είναι κανονικά στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα. Ο Αμερικανός, που όπως ανέφεραν ΜΜΕ της Σερβίας, δεν πέρασε τα ιατρικά, εν τέλει, σύμφωνα με τον επίσημο Ερυθρό Αστέρα, πήρε κανονικά άδεια για αγωνιστεί με τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέρασε κανονικά τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε και πήρε την έγκριση να αγωνιστεί για την σερβική ομάδα, κάτι το οποίο θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η άγνωστη ιστορία του Δημητρίου Ίτσιου: Ο λοχίας που λύγισε μια ολόκληρη ναζιστική μεραρχία
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.