Μπετσίροβιτς: «Στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Final-Four»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε σέρβικο μέσο, ο Σάνι Μπετσίροβιτς δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Final-Four.

Ο Σλοβένος ο οποίος εκτελεί χρέη αθλητικού διευθυντή στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, μίλησε για τους «πράσινους» όπου γνωρίζει πολύ καλά και τόνισε πως παρά τα προβλήματα που έχουν θα είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στο Final-Four της Αθήνας.

