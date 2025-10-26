Μύκονος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Μύκονο συνεχίζεται η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε μία ιστορική αναμέτρηση καθώς πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί αγώνας για την πρώτη κατηγορία μπάσκετ, στο νησί των Κυκλάδων. Μύκονος - Ολυμπιακός στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ.
Η νεοφώτιστη Μύκονος προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο που του επιτρέπει να ζήσει με ακόμη λιγότερη πίεση την αυριανή αναμέτρηση.
Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις δύο ομάδες που μπήκαν στο Πρωτάθλημα με 3/3 –η ΑΕΚ είναι η άλλη- και συνολικά τις τρεις αήττητες ομάδες –το Περιστέρι το έκανε σε δύο αγώνες. Οι «ερυθρόλευκοι», έστω και σε αυτόν τον μικρό αριθμό αγώνων, είχαν εντυπωσιακό συντελεστή ασίστ/λαθών με 43 (69 ασίστ / 26 λάθη) ενώ δεν υπάρχει ομάδα που να ξεπέρασε το 24 –ο Παναθηναϊκός είχε 58 ασίστ και 34 λάθη).
