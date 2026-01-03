Μύκονος - ΠΑΟΚ LIVE για τη 13η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στη Μύκονο γίνεται το... ποδαρικό στο 2026 για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Μύκονος - ΠΑΟΚ Live στις 15:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση μέσα από το Liveblog του Gazzetta.

Μύκονος - ΠΑΟΚ Live

Η Μύκονος βρίσκεται πια στη μέση του βαθμολογικού πίνακα καθώς με την εκτός έδρας επικράτηση της επί του Κολοσσού, ανέβηκε στο 5-6. Ως γηπεδούχος έχει ισορροπημένο ρεκόρ (3-3) νικώντας το Μαρούσι, τον Πανιώνιο και την Καρδίτσα. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι, ανεξαιρέτως του αποτελέσματος που είχε, τα έξι παιχνίδια που έγιναν στη Μύκονο δεν είχαν περισσότερους από 163 πόντους.

Ο ΠΑΟΚ μετράει τέσσερις σερί νίκες με τις οποίες ανέβηκε στο 9-2 και μέσα από αυτό εδραιώθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Μετά την ήττα της πρεμιέρας μάλιστα από τον Παναθηναϊκό, μετράει πέντε διαδοχικές εκτός έδρας νίκες κάτι που έκανε για πρώτη φορά μετά την περίοδο 1997-98 αν συνυπολογίσουμε και τα playoffs και για πρώτη φορά μετά την περίοδο 1994-95 αν η αναφορά περιοριστεί στην κανονική περίοδο. Τότε ο Δικέφαλος είχε μετρήσει επτά σερί διπλά από τις 5 Νοεμβρίου 1994 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 1995, μέχρι που ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 63-61 στην 1η Μαρτίου 1995.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 15:45

Προμηθέας - ΑΕΚ 18:15

Ηρακλής - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-2

4. ΑΕΚ 7-4

5. Προμηθέας 6-5

6. Άρης 5-6

7. Μύκονος 5-6

8. Περιστέρι 5-6

---------------------------

9. Ηρακλής 5-6

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11