Νάπολι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νάπολι στην Ιταλία απόψε (14/08) στο πιο δυνατό του φιλικό ενόψει της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν με σέντρα στις 1900 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Ισέρνια και συγκεκριμένα στο Καστέλ ντι Σάνγκρο στην περιφέρεια της Άκουιλα ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι «ερυθρόλευκοι», εκτός από την πρωταθλήτρια Ιταλίας θα δώσουν ακόμα ένα σπουδαίο φιλικό το Σάββατο (16/08) κόντρα στην Ίντερ.

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

14 Αυγούστου 2025, 19:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ