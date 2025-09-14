Στο 90'+4΄η Κηφισιά σόκαρε τον Παναθηναϊκό φτάνοντας στη νίκη με 3-2 για την 3η αγωνιστική της Super League, με τους «πράσινους» να κάνουν δεύτερη σερί γκέλα και να χάνουν ήδη πέντε βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την Κηφισιά, η οποία εκμεταλλεύθηκε την πολύ χαλαρή διάθεση με την οποία μπήκε στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τις προσωπικές μονομαχίες. Στο 5' ο Πόμπο από την μικρή περιοχή αστόχησε σε μία πολύ μεγάλη στιγμή αλλά στο 7' ο Τετέι με διαγώνιο σουτ, άνοιξε το σκορ, τιμωρώντας τους «πράσινους» με το... καλησπέρα!

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια κατάφερε να αντιδράσει και με το κερδισμένο πέναλτι του Τζούρισιτς, ο Σφιντέρσκι στο 15' έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Δύο λεπτά αργότερα ο Μαντσίνι αστόχησε από κοντά, στο 21' ο Τζούρισιτς σούταρε άουτ και κάπου εκεί σταμάτησε η όποια δημιουργικότητα των «πρασίνων».

Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν συνεργασίες, δεν πίεσαν ψηλά για να κλέψουν, δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευθούν το γεγονός πως η τελευταία γραμμή άμυνας του αντιπάλου ήταν πολύ ψηλά και έκλεισαν το ημίχρονο με μία πολύ απογοητευτική εικόνα απέναντι σε μία Κηφισιά που είχε εξαιρετική οργάνωση πίσω από την μπάλα και στόχευσε επιτυχημένα στις 1vs1 μονομαχίες του Τετέι με τον Τούμπα.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός απείλησε με τον Μαντσίνι στο 49' και από το πουθενά ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ. Στο 53' η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Ραμίρες, βρήκε στο πόδι του Σφιντέρσκι και ο Πολωνός έκανε το 2-1.

Στη συνέχεια, όπως και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, οι «πράσινοι» χάθηκαν από το γήπεδο και το πλήρωσαν πολύ ακριβά, χωρίς να βρουν «αντίδοτο» στον καταπληκτικό απόψε Ανδρέα Τετέι.

Ο Έλληνας φορ στο 79' χόρεψε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού και έδωσε το 2-2 στον Παντελίδη.

Στις καθυστερήσεις και πάλι δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς, σούταρε, ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε αλλά ο Σόουζα... σκότωσε τους «πράσινους» και χάρισε την μεγάλη νίκη στην Κηφισιά.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόριν, Χουχούμης (69’ Εμπο), Πέρεθ (69’ Ντίαζ), Βιγιαφάνιες, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Τετέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (67’ Τσέριν), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (67’ Ντέσερς).