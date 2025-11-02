Νέες αποκαλύψεις για Νίκολιτς: Κατηγορείται για σχεδιασμό δολοφονίας

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, που σφυρίζει αγώνες της EuroLeague και της Αδριατικής Λίγκας, είχε συλληφθεί στο Βελιγράδι ως ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, γνωστή ως Vracarci (Βράτσαρτσι).

Οι αστυνομικές αρχές είχαν αναφέρει: «Ένας διαιτητής μπάσκετ της EuroLeague με τα αρχικά U.N. συνελήφθη στο Βελιγράδι. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο διαμέρισμά του, βρέθηκαν μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι.

Υπάρχουν υποψίες ότι αποτελεί τον οικονομικό υποστηρικτή των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

