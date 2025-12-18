Νεκρός γνωστός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ και η σύζυγός του μετά από πυροβολισμούς

Θλίψη επικρατεί στον κόσμο του ποδοσφαίρου καθώς ο 33χρονος Μάριο Πινέιδα σκοτώθηκε από πυροβολισμούς το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στην πόλη Γουαγιακίλ του Εκουαδόρ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού, ο Πινέιδα δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

🚨 𝗘𝗖𝗨𝗔𝗗𝗢𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗜𝗦 𝗜𝗡 𝗠𝗢𝗨𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 🇪🇨🕊️



33-year old Mario Pineida, who has been capped 9 times internationally and a player for Barcelona SC, has been shot and killed.



His wife was also shot, and his mother was injured. 😪



Our thoughts are… pic.twitter.com/P7oh0jFUZ9 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 18, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες νεκρή είναι και η σύζυγός του ενώ τραυματισμένη είναι και η μητέρα του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Μάριο Πινέιδα είχε εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Ισημερινοί, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη Φλουμινένσε.

