Νεκρός γνωστός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ και η σύζυγός του μετά από πυροβολισμούς

Θλίψη επικρατεί στον κόσμο του ποδοσφαίρου καθώς ο 33χρονος Μάριο Πινέιδα σκοτώθηκε από πυροβολισμούς το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στην πόλη Γουαγιακίλ του Εκουαδόρ.
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού, ο Πινέιδα δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες νεκρή είναι και η σύζυγός του ενώ τραυματισμένη είναι και η μητέρα του.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Μάριο Πινέιδα είχε εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Ισημερινοί, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη Φλουμινένσε.
