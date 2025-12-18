Μενού

Νεκρός γνωστός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ και η σύζυγός του μετά από πυροβολισμούς

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ Μάριο Πινέιδα έπεσε νεκρός μετά από ένοπλη επίθεση. Νεκρή είναι και η σύζυγός του ενώ η μητέρα του είναι τραυματισμένη.

Ο ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιδα | TransferNewsLive@x
Θλίψη επικρατεί στον κόσμο του ποδοσφαίρου καθώς ο 33χρονος Μάριο Πινέιδα σκοτώθηκε από πυροβολισμούς το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στην πόλη Γουαγιακίλ του Εκουαδόρ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού,  ο Πινέιδα δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες νεκρή είναι και η σύζυγός του ενώ τραυματισμένη είναι και η μητέρα του. 

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Μάριο Πινέιδα είχε εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Ισημερινοί, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη Φλουμινένσε.
 

