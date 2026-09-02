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Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Νέστος Χρυσούπολης εναντίον ΑΕΚ σήμερα (02/09) για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΑΕΚ - Ηρακλής
Στιγμιότυπο από ματς ΑΕΚ - Ηρακλή | Eurokinissi/ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ
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Ο Νέστος Χρυσούπολης φιλοξενεί σήμερα (02/09) την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Το γήπεδο της Καβάλας αναμένεται κατάμεστο από φίλους και των δύο ομάδων. Υπενθυμίζεται ότι ο Νέστος αγωνίζεται στη Super League 2. Η Ένωση προέρχετα από το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά, για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Οι ομάδες του 1-4 στην κατάταξη της League Phase θα προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στο 5-12 θα δώσουν μονό αγώνα Play Off.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

  • 1η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ
  • 2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
  • 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
  • 5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

  • 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
  • 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
  • 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
  • 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
  • 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

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