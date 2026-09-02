Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Νέστος Χρυσούπολης φιλοξενεί σήμερα (02/09) την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Το γήπεδο της Καβάλας αναμένεται κατάμεστο από φίλους και των δύο ομάδων. Υπενθυμίζεται ότι ο Νέστος αγωνίζεται στη Super League 2. Η Ένωση προέρχετα από το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά, για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Οι ομάδες του 1-4 στην κατάταξη της League Phase θα προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στο 5-12 θα δώσουν μονό αγώνα Play Off.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).