Νίκη Βόλου - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στον Βόλο φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής στον βόρειο όμιλο της Super League 2, καθώς η Νίκη υποδέχεται τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση Νίκη Βόλου - Ηρακλής αρχίζει στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24.

Η γηπεδούχος Νίκη Βόλου, βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, έχοντας μπροστά της τον Ηρακλή (37 βαθμοί) και την Αναγέννηση Καρδίτσας (36 βαθμοί), και αναζητά το θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να μειώσει τη διαφορά.

Από την άλλη πλευρά ο πρωτοπόρος Ηρακλής, θα παραταχθεί με νέο προπονητή στον πάγκο του καθώς εδώ και δύο ημέρες την τεχνική ηγεσία του «γηραιού» έχει αναλάβει Γιώργος Πετράκης.