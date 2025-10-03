Νίκολιτς: «Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα, την ευθύνη την έχει ο προπονητής»

Ο Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα της ΑΕΚ από την Τσέλιε με 3-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

«Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα για εμάς. Παίξαμε στον ρυθμό της Τσέλιε, πέσαμε στην παγίδα. Σκοράραμε νωρίς και έπρεπε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι, κάτι που κάναμε για μία στιγμή. Μετά δεχτήκαμε τρία ίδια γκολ, από δεύτερες μπάλες που χάνονται στην περιοχή μας. Πραγματικά μία δύσκολη βραδιά, Μπορούμε να πάρουμε μάθημα» είπε ο προπονητής της «Ένωσης» και πρόσθεσε:

Διαβάστε περισσότερα: Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Κατώτερη των περιστάσεων η «Ένωση»

«Η Τσέλιε το ήθελε περισσότερο από εμάς και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Συνήθως δεν κάνω meeting μετά το ματς, απόψε έκανα. Είχαμε την πρώτη ήττα, ποτέ δεν είναι καλό να χάνεις, μπορεί να αποτελέσει μάθημα πως δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν και να παίζουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.

» Πάντα την ευθύνη την έχει ο προπονητής και την αναλαμβάνω. Αν δούμε όλα τα γκολ είναι όλα στο όριο του οφσάιντ. Γίνονται λάθη εκεί. Αλλά όταν οι παίκτες δεν έχουν συγκέντρωση επίσης είναι η ευθύνη του. Επίσης ο προπονητής πρέπει να έχει τη λύση στο πρόβλημα και εγώ έχω την απάντηση».