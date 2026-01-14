Μενού

Νίκολιτς: «Η ευθύνη είναι δική μου, δεν γυρίσαμε από τις διακοπές»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ, στο Κύπελλο.

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της μεγάλη αποτυχία επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς, καθώς αποκλείστηκε από τον ΟΦΗ, σε μονό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλαδας.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ανέλαβε την ευθύνη και τόνισε πως η ομάδα του δεν... επέστρεψε από τις διακοπές της.

