Νίκολιτς: «Η ευθύνη είναι δική μου, δεν γυρίσαμε από τις διακοπές»

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της μεγάλη αποτυχία επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς, καθώς αποκλείστηκε από τον ΟΦΗ, σε μονό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλαδας.
Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ανέλαβε την ευθύνη και τόνισε πως η ομάδα του δεν... επέστρεψε από τις διακοπές της.
