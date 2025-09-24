Νίκος Γκάλης: Γκράφιτι με τον «Θεό του μπάσκετ» κοσμεί το γυμναστήριο του ΑΠΘ

Ο Νίκος Γκάλης, γνωστός και ως «Θεός του μπάσκετ» ή «γκάνγκστερ», και για την ακρίβεια γκράφιτι με το πρόσωπό του και τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας, «κοσμεί» από σήμερα το γυμναστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μία πόλη με την οποία «συνδέθηκε» λόγω του περάσματός του από τον Άρη.

Ο street artist Goat 88, έκανε ένα τρομερό graffiti έξω από το γυμναστήριο του ΑΠΘ, έχοντας ζωγραφίσει το πρόσωπο του Νίκου Γκάλη μπροστά από την ελληνική σημαία. Ο ίδιος ο «γκάνγκστερ», το 2023 είχε τιμηθεί για την προσφορά του στον αθλητισμό με τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκος Γκάλης σε τοιχογραφία | Intime

Γκράφιτι με τον Νίκο Γκάλη στο ΑΠΘ | Intime