Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σ' αγαπώ» - Η αποθεωτική ανάρτηση του Σέρβου τενίστα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να κρύψει την αγάπη του για την Ελλάδα μετά τον αγώνα του στην πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship στο ΟΑΚΑ, κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο, τον οποίο νίκησε για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.
Ο κορυφαίος τενίστας ανέβασε δημοσίευση στο Instagram, στην οποία γράφει: «Ελλάδα σ' αγαπώ», με εικόνες από την αναμέτρησή του.
Στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ο Σέρβος τενίστας θα παίξει κόντρα στον Νούνο Μπόρχες για ένα εισιτήριο στον ημιτελικό του τουρνουά με το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης στις 18:00 με μετάδοση από το Novasports 6.
