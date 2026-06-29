Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1: Με γκολ στις καθυστερήσεις πηγαίνει στους «16»

Ο Καναδάς παίρνει τη νίκη με 1-0 και μαζί την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία - Μαρόκο.

Όπως μεταφέρει το gazzetta.gr, το αργό τέμπο κυριάρχησε από την αρχή στο παιχνίδι, το οποίο δεν έλεγε να αποκτήσει ρυθμό. Ο Καναδάς σπατάλησε ορισμένες ευκαιρίες να φανεί απειλητικός, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι συνεχείς εναλλαγές κατοχής, η κακή κυκλοφορία και οι απώλειες της μπάλας ήταν τα κύρια στοιχεία. Ακόμα κι έτσι, οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Στο 44΄συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, οι Νοτιοαφρικανοί απομάκρυναν τη μπάλα πάνω στη γραμμή από κεφαλιά του Μπομπίτο, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Γουίλιαμς νίκησε στο τετ-α-τετ τον Μπουκάναν σε κορυφαία διπλή ευκαιρία. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο β΄μέρος, με τους Αφρικανούς να ροκανίζουν τον χρόνο και τον Καναδά να μην μπορεί να δημιουργήσει με συνέπεια ευκαιρίες.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 65΄για την πρώτη πραγματική ευκαιρία στο β΄μέρος, όταν ο Γουίλιαμς νίκησε στο τετ-α-τετ τον Ολουβασέγι για να κρατήσει το μηδέν. Στο τελευταίο τέταρτο η ομάδα του Τζέσι Μαρς ρίσκαρε περισσότερο για να βρει το γκολ και τελικά δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις.

Όταν στο 90΄+2΄ο Εουστάκιο κοντρόλαρε τη μπάλα με το στήθος μετά από ασθενή απομάάκρυνση και με τρομερό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής σημάδεψε τη γωνία για να χαρίσει την πρόκριση στον Καναδά.