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Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ 2-3: Σκορ πρόκρισης για τον Δικέφαλο του Βορρά

Ο ΠΑΟΚ έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς νίκησε τη Ντινάμο Κιέβου με 3-2 στην Πολωνία

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Κωνσταντέλιας - ΠΑΟΚ
Ο Κωνσταντέλιας σκοράρει για τον ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Ντιναμό Κιέβου με 3-2 και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Οι Ουκρανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3' με τον Μπράζκο, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και γύρισε το παιχνίδι με γκολ των Κωνσταντέλια (28'), Ζαφείρη (38') και Σανταμαρία (51'), ο οποίος σκόραρε στο επίσημο ντεμπούτο του.

Η Ντιναμό μείωσε στο 77' με τον Λόνβικ και πίεσε έντονα στα τελευταία λεπτά, αλλά ο ΠΑΟΚ κράτησε τη νίκη. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κωνσταντέλιας, που πέτυχε ένα γκολ, είχε μία ασίστ και ξεχώρισε με την εμφάνισή του.

Η ρεβάνς θα γίνει στις 30 Ιουλίου στις 20:45 στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το OPEN, ενώ όποια ομάδα περάσει θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ, που έμειναν στο 1-1 στο πρώτο τους παιχνίδι.

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