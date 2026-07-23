Η Αμαλία Κωστοπούλου, κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου, απάντησε σε όσους την κατηγόρησαν για «πατριαρχικά κατάλοιπα», με φόντο την αλλαγή του επιθέτου της μετά τον γάμο.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι άλλαξε το όνομά της σε Medwell και ότι το Κωστοπούλου θα είναι το μεσαίο της όνομα.

Με ανάρτησή της στο Instagram, και αφού δήλωσε ότι δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια, σχολίασε: «Βασικά, εκπλήσσομαι πραγματικά από τον αριθμό των αντιδράσεων για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο καυτό θέμα. Ειδικά στην εποχή μας. Ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο.

Η ανάρτηση της Αμαλίας Κωστοπούλου | Amalia Medwell - Instagram

Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί πατριαρχίας. ''Σοκαριστικό΄΄ αλλά πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα. Στην πραγματικότητα, μετέτρεψα το πατρικό μου επίθετο σε μεσαίο όνομα.

Εδώ είναι κάποιοι λόγοι που το έκανα: 1) Θέλω το ίδιο επίθετο με τα παιδιά μου, 2) Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα με ένα μακρύ ελληνικό επίθετο, 3) Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και βασικά είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει κανείς στις ΗΠΑ, 4) Ελεύθερη βούληση», έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου.