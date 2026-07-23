Μια 42χρονη γυναίκα βρέθηκε τραυματισμένη θανάσιμα από μαχαίρι στη Σύρο νωρίτερα την Πέμπτη 23/7.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το MEGA, η 42χρονη φορώντας κουκούλα και με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πήγε σε σπίτι ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Για άγνωστο λόγο υπάρχει λογομαχία αρχικά με την 30χρονη ένοικο του σπιτιού.

Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας φέρεται να εμφανίστηκε και ο σύζυγος της 30χρονης που επιτέθηκε με μαχαίρι στην 42χρονη, μαχαιρώνοντάς τη στην πλάτη. Το θύμα άρχισε να τρέχει αιμόφυρτο μέχρι που έπεσε αναίσθητη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματά της.

Στην Ασφάλεια Σύρου βρίσκεται αυτή την ώρα το κατηγορούμενο ζευγάρι που υποστηρίζει ότι ήταν σε θέση άμυνας και ότι η γυναίκα πήγε για να τους ληστέψει και εκείνοι αμύνθηκαν.



