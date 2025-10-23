Μενού

Ντινγουίντι: Φαβορί η Μπάγερν Μονάχου σύμφωνα με Ουρμπόνας

Νέα εξέλιξη στο σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Σπένσερ Ντινγουίντι.

Ντινγουίντι
Σπένσερ Ντινγουίντι | @SDinwiddie_25 / X
Το σίριαλ που έχει προκύψει τις τελευταιες με πρωταγωνιστή τον Σπένσερ Ντινγουίντι και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού έχει πλέον ένα επεισόδιο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό! Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του έγκυρου, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο 32χρονος γκαρντ είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος οι Βαυαροί είναι το φαβορί για να φέρουν τον Αμερικανό στην Ευρώπη, καθώς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την πλευρά του, σενάριο που βλέπει πάρα πολύ ζεστά ο ίδιος ο παίκτης.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ