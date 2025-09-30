Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 135 χρόνια Πανιωνίου ζωντανεύει μνήμες

Από τη Σμύρνη της καταστροφής και της προσφυγιάς στην Αθήνα. Ο Πανιώνιος εδώ και 135 χρόνια αποτελεί σύμβολο για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Ο Πανιώνιος, αρχικά, είναι ως σύλλογος άριστα συνδεδεμένος με την προσφυγιά και την κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Είναι από τους ιστορικότερους αθλητικούς συλλόγους, γεγονός που αποτελεί υπερηφάνεια για κάθε οπαδό του.

«Νομίζω πως είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού και αποτελεί – όπως και για μένα – ένα τεράστιο «σχολείο» για κάθε αθλητή!» - Τάσος Αυλωνίτης, αρχηγός ομάδας σεζόν 25/26

Ο αιώνιος σύλλογος γιορτάζει και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet φέρνουν στις οθόνες σας ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο ξεπηδούν μνήμες. Τα τρία Κύπελλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ζωντανεύουν ξανά μέσα από τα μάτια των μεγάλων πρωταγωνιστών. Φάνης Χριστοδούλου, Νίκος Αναστόπουλος, Κρις Χουγκάζ, Χρήστος Εμβολιάδης, Φώτης Στρακόσια και, φυσικά, ο Θωμάς Μαύρος. Προσωπικότητες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο σύλλογο και μιλώντας γι' αυτόν καταλαβαίνεις το πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή τους μέσα από το κόκκινο και το μπλε του Ιστορικού.

Η μεγάλη παραγωγή κέρδισε από το πρώτο play τις εντυπώσεις, μεταφέροντας την ιστορία του «αιώνιου» συλλόγου, τις μεγάλες νίκες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, φέρνοντας ξανά μαζί προσωπικότητες που «έπαιξαν» σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Τη δική τους αξία έχουν, όμως, και τα σχόλια των αναγνωστών, που δείχνουν πως αυτό το ντοκιμαντέρ είναι πολλά παραπάνω από ένα video. Είναι η ζεστή αγκαλιά όχι μόνο από φίλους της ομάδας αλλά κι από τους φιλάθλους γενικότερα, αποδεικνύοντας πως η καλή δουλειά και η ιστορία γίνεται σεβαστή από όλους ανεξαιρέτως!