Βιολάντα: «Σου μυρίζει κάτι σαν υγραέριο;» - Αποκαλυπτικός διάλογος λίγες ώρες πριν την έκρηξη

Την ώρα που οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα συνεχίζονται έρχεται στο φως της δημοσιότητας ένας αποκαλυπτικός διάλογος ανάμεσα σε εργαζόμενο και στον υπεύθυνο βάρδιας.

Συγκεκριμένα στον διάλογο που αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ -και πρόκειται για μία από τις αναφορές εργαζομένων στα στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού- μόλις τρεις ώρες πριν από την έκρηξη εργαζόμενος φέρεται να ανέφερε στον υπεύθυνο βάρδιας ότι υπήρχε έντονη οσμή, με εκείνον να απαντά ότι προέρχεται από το πλυντήριο στον χώρο της λάντζας.

«Μια παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ στις 00:30 λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, τη νύχτα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, εργαζόμενος απευθυνόμενος σε έναν από τους υπευθύνους τον ρωτά: «Σού μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;» με τον υπεύθυνο να του απαντά: « Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων…»

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και όσα ανέφερε ο ίδιος εργαζόμενος στους πυροσβέστες: «Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα τη μυρωδιά δέκα φορές περίπου στο χώρο της λάντζας-κουζίνας. Το περιστατικό αυτό το γνώριζαν και άλλοι συνάδελφοι και ακούστηκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται λόγω βραχυκυκλώματος του πλυντηρίου στο χώρο της λάντζας», είπε.

Υπεύθυνος βάρδιας: «Τη μυρωδιά την αντιλαμβανόμουν παροδικά για διάστημα ενός μήνα»

Παράλληλα, ένα από τρία άτομα που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη, ο υπεύθυνος βάρδιας τη νύχτα του εργατικού δυστυχήματος περιγράφει στην απολογία του: «Τη συγκεκριμένη μυρωδιά την αντιλαμβανόμουν εγώ παροδικά για διάστημα ενός μηνός περίπου. Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές και μερικές φορές ότι έφταιγε το πλυντήριο που βρισκόταν στο χώρο της λάντζας».

Όπως ανέφερε στα ανακριτικά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και ο ίδιος είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά στη λάντζα και το είχε αναφέρει στο διευθυντή παραγωγής, στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος του εργοστασίου αλλά και στον υδραυλικό.