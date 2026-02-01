Η μεγάλη επιστροφή των δημιουργών της Μάγισσας και των Μελισσών - Οι 2 σειρές που ετοιμάζουν

Μετά από ένα χρόνια τηλεοπτικής ανάπαυλας οι σεναριογράφοι των «Άγριων Μελισσών» και των δύο κύκλων της «Μάγισσας» Πέτρος Καλκόβαλης και Μελίνα Τσαμπάνη προετοιμάζουν για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν δύο σειρές. Η πρώτη σειρά είναι μίνι σίριαλ οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Σύγκρουση».

Η βασική πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώνεται μια νεαρή γυναίκα. Η εν λόγω παραγωγή προορίζεται για το Mega με το οποίο το συγγραφικό δίδυμο είχε συνεργαστεί στο «Σιωπηλό δρόμο» που έκανε μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ιταλία.

Η δεύτερη παραγωγή θα είναι πολλών επεισοδίων. Καλκόβαλη και Τσαμπάνης έβγαλαν από τα συρτάρια τους το σενάριο της σειράς το «Ντέρτι» το οποίο είχαν «παγώσει» όταν ο Alpha ανακοίνωσε το 2022 την παραγωγή της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» παρόμοιας θεματολογίας. Το «Ντέρτι» με αρχική πρόβλεψη 140 επεισόδια περιγράφει γλαφυρά την αθηναϊκή και όχι μόνο νύχτα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και της αρχές του ’90 όταν κυριαρχούσαν τα μπουζούκια. Προβάδισμα για την εξασφάλιση αυτής της παραγωγής έχει ο ΑΝΤ1.