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Ντόρσεϊ: Ο πατέρας του έσβησε το tweet για το συμβόλαιο του παίκτη με τον Ολυμπιακό

Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, έσβησε το σχόλιό του σχετικά με το συμβόλαιο του Ελληνοαμερικανού γκαρντ με τον Ολυμπιακό.

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Τάιλερ Ντόρσεϊ
Τάιλερ Ντόρσεϊ | Eurokinissi
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Το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετές αναφορές να αφορούν τις επόμενες κινήσεις του και τις επαφές που αναμένεται να έχει με τον Ολυμπιακό σχετικά με το συμβόλαιό του.

Την ίδια στιγμή, στο «Χ» κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το μέλλον του ομογενούς γκαρντ. Άλλοι κάνουν λόγο για νέα συμφωνία και αναπροσαρμογή των οικονομικών απολαβών του στους Πειραιώτες, ενώ δεν έλειψαν και οι φήμες που τον εμπλέκουν σε μεταγραφικά σενάρια με φόντο τον Παναθηναϊκό.

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