Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Πρωτάθλημα με… άδεια «μπασκετικά κύτταρα»

Σε μία χώρα με τόσο υψηλή μπασκετική κουλτούρα όσο η ελληνική και με δύο εκ των μεγαλύτερων κολοσσών του αθλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Μάιος και ο Ιούνιος θα πρέπει να είναι μόνιμα οι μήνες που η απόλαυση του προϊόντος που διαθέτουμε, θα βρίσκεται στο ζενίθ!

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και όσο το επίπεδο των «αιωνίων αντιπάλων» γιγαντώνεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η αγανάκτηση όλων όσοι εμπλέκονται με το οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ, βλέποντας σε τι επίπεδα έχει φτάσει πλέον η αντιπαλότητα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και πόσο – δυστυχώς – «καίμε το μυαλό μας» με τις «αναθυμιάσεις» μίας κόντρας που μοιάζει με «Λερναία Ύδρα»!

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