Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Πρωτάθλημα με… άδεια «μπασκετικά κύτταρα»

Σε μία χώρα με τόσο υψηλή μπασκετική κουλτούρα όσο η ελληνική και με δύο εκ των μεγαλύτερων κολοσσών του αθλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Μάιος και ο Ιούνιος θα πρέπει να είναι μόνιμα οι μήνες που η απόλαυση του προϊόντος που διαθέτουμε, θα βρίσκεται στο ζενίθ!
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και όσο το επίπεδο των «αιωνίων αντιπάλων» γιγαντώνεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η αγανάκτηση όλων όσοι εμπλέκονται με το οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ, βλέποντας σε τι επίπεδα έχει φτάσει πλέον η αντιπαλότητα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και πόσο – δυστυχώς – «καίμε το μυαλό μας» με τις «αναθυμιάσεις» μίας κόντρας που μοιάζει με «Λερναία Ύδρα»!
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Λευτέρης Ελευθερίου: Ο αθόρυβος χωρισμός μετά από 22 χρόνια σχέσης - «Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε»
- Το ελληνικό ριάλιτι του 1997 που προκάλεσε τον θάνατο ενός πατέρα
- Αισιόδοξα νέα για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης
- «15 τηλεόρασεις»: Οι εξωπραγματικές αμοιβές που έλαβε η Εθνική του '87
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.