Ο αμαρτωλός «κουμπαράς» του Ούρος Νίκολιτς, οι μαφιόζοι Vračarci και το προβληματικό παρελθόν

Τριγμοί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά και την αθλητική σκηνή στη Σερβία, αφού «έσκασε» το σκάνδαλο με τον γνωστό διαιτητή Ούρος Νίκολιτς ως ένα από τα 10 άτομα που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Vračarci» (σ.σ. Βράτσαρτσι, δηλ. από την πόλη του Βράτσαρ).

Στο πλαίσιο των ερευνών που διέταξε η σερβική Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ακόμα στο σπίτι του 40χρονου διαιτητή το ποσό των 250.000 ευρώ.

«Επτά άτομα συνελήφθησαν στο Βελιγράδι, τρία στο Σάμπατς, τρία στο εξωτερικό, δύο εξ αυτών τέθηκαν υπό κράτηση στην Ισπανία», ανέφεραν οι σερβικές Αρχές στην ανακοίνωσή τους, σύμφωνα με το Blic.

Ο Νίκολιτς και οι μαχαιροβγάλτες του Βράτσαρ

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας κατηγορούνται για συμμετοχή σε δολοφονίες, απόπειρες δολοφονίας και διατάραξη από το 2018 έως το 2021, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η σερβική υπηρεσία.

Πρόκειται για επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με συνεργασία της σερβικής αστυνομίας και της Europol καθώς και της υπηρεσίας Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τη Blic, οι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης (Νίκολα Βούσοβιτς και Ούρος Πιπέρσι) βρίσκονται σε φυλακές στην Γερμανία και την Πορτογαλία αντίστοιχα. Έχει ανοίξει φάκελος για εμπλοκή της «Vračarci» σε μία δολοφονία και τρεις απόπειρες δολοφονίας το 2020.

Παράλληλα, κατηγορούνται και για την υπόθεση «Vlada Pop», με την εν ψυχρώ δολοφονία 43χρονου τον Δεκέμβριο του 2018 στο Βράτσαρ.

Ούρος Νίκολιτς - Το προβληματικό παρελθόν

Ο 40χρονος ρέφερι έχει διευθύνει δεκάδες ματς στην Αδριατική Λίγκα και τη Euroleague. Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της σύλληψής του, σερβικά ΜΜΕ υπενθύμισαν δύο περιστατικά στα οποία είχε εμπλακεί.

Η πρώτη ήταν το 2021, όταν ο Ερυθρός Αστέρας είχε αιτηθεί από τη διοργανώτρια ABA να εκκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του Ούρος Νίκολιτς, καταγγέλλοντας ότι προκάλεσε φθορές στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά το ματς με την Τσεντεβίτα.

Συνόδευσαν την καταγγελία με βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων, το οποίο δείχνει ορισμένες ζημιές που προκλήθηκαν στην αίθουσα που χρησιμοποιούν οι διαιτητές.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε φέτος, όταν ο Νίκολιτς απέβαλε από το γήπεδο τον θρύλο Ίβο Ντανέου. Το περιστατικό προκάλεσε θόρυβο στη Σερβία, καθώς ο 87χρονος -πλέον-, είναι από τις πρόδρομες θρυλικές μορφές του βαλκανικού μπάσκετ, καταγράφοντας περισσότερες από 200 συμμετοχές με την εθνική Γιουγκοσλαβίας.

Ο Ντανέου βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου Τίβολι στη Λιουμπλιάνα, παρακολουθώντας ματς στη δεύτερη κατηγορία της ABA. Ο Νίκολιτς με τα άλλα δύο μέλη της τριάδας της διαιτησίας, πήραν την απόφαση να αποβάλλουν τον Ντανέου, έπειτα από διαμαρτυρίες για ένα σφύριγμα.

What a disgrace from @ABA_League2. The refferees removed basketball legend Ivo Daneu from the hall - in the same hall Ivo won the World Championship tittle in 1970. 🤠🤠🤠 pic.twitter.com/fqnKaICx3s — Matic Burjak (@burito_69_) May 7, 2025