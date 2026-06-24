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Ο Αντετοκούνμπο στους Χιτ: Οι μεγαλύτερες μεταγραφές του 21ου αιώνα στο NBA

Η «απόφαση» του ΛεΜπρόν, οι Big 3 με Γκαρνέτ, Άλεν, Πιρς. Ο Ντουράντ με Κάρι. Ο Λούκα στο LA. Ο Χάρντεν στους Ρόκετς. Διαζύγιο Σακ - Κόμπι. Το Claw στους Ράπτορς.

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Γιάννης Αντετοκούνμπο
Γιάννης Αντετοκούνμπο | EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πλώρη για Μαϊάμι βάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις στην ιστορία του NBA, και θα γίνει συμπαίκτης του Μπαμ Αντεμπάγιο στους Χιτ. Οι Μπακς έστειλαν Greek Freak και Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, 3 επιλογές α' γύρου (συν της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή β' γύρου. Το Μαϊάμι έστειλε στο Μιλγουόκι unprotected πικ α' γύρου του 2031, του 2033 και το Νο.13 και ένα pick swap το 2030 και το 2033 στον β' γύρο.

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