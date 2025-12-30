Ο Δεκέμβρης του Ελ Καμπί: Τα μισά γκολ τα πέτυχε με... ψαλιδάκι!

Ένας δημοσιογράφος από το Μαρόκο τον είχε αποκαλέσει «Mr. ψαλιδάκι» λίγο μετά το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε με την εθνική ομάδα στην πρεμιέρα του Copa Africa, αναρτώντας και ένα εντυπωσιακό βίντεο με όλα τα παρόμοια τέρματα που έχει βάλει στην καριέρα του.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί το έκανε ξανά. Κόντρα στην Ζάμπια, υπέγραψε το τελικό 3-0 με έναν εντυπωσιακό τρόπο, σκοράροντας ξανά με ανάποδο ψαλίδι και κάνοντας ξανά τον πλανήτη να ασχοληθεί με την περίπτωση του.

