Ο Έσε του Ολυμπιακού προτάθηκε στην Ίντερ: Τι μεταδίδουν οι Ιταλοί

Στην Ιταλία τονίζουν ότι η Ίντερ θέλει μια επιπλέον λύση στον άξονά της, ώστε ο Κρίστιαν Κίβου να έχει ένα καθαρό 6άρι στο ρόστερ του.

Όπως τονίζεται στο Sportitalia «Υπάρχει εκτίμηση για τον Μαντέλα Κεϊτά της Πάρμα και τον Μόρτεν Φρέντρουπ της Τζένοα. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει πρώτα να προηγηθούν αποχωρήσεις», ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον Έσε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.