Μενού

Ο Έσε του Ολυμπιακού προτάθηκε στην Ίντερ: Τι μεταδίδουν οι Ιταλοί

Η Ίντερ «βλέπει» Έσε για τον άξονά της. Φαίνεται να προτάθηκε στην ιταλική ομάδα.

Reader symbol
Newsroom
Ο Έσε του Ολυμπιακού
Ο Έσε του Ολυμπιακού | Intime
  • Α-
  • Α+

Στην Ιταλία τονίζουν ότι η Ίντερ θέλει μια επιπλέον λύση στον άξονά της, ώστε ο Κρίστιαν Κίβου να έχει ένα καθαρό 6άρι στο ρόστερ του.

Όπως τονίζεται στο Sportitalia «Υπάρχει εκτίμηση για τον Μαντέλα Κεϊτά της Πάρμα και τον Μόρτεν Φρέντρουπ της Τζένοα. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει πρώτα να προηγηθούν αποχωρήσεις», ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον Έσε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ