Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε... minion για το Halloween

Το Halloween τίμησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ντύθηκε... minion.

Μπορεί ο Greek Freak να μην επέλεξε κάποια τρομακτική στολή, αλλά τίμησε τη γιορτή, εμφανιζόμενος στο Fiserv Foruma για την αναμέτρηση των Μπακς με τους Γουόριορς.

Ο star των Μπακς δεν αγωνίστηκε ωστόσο, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, όμως η ομάδα του επικράτησε 120-110.

«Το ψηλότερο minion που έχετε δει», έγραψαν οι Μπακς στο Instagram ενώ σε βίντεο που ανήρτησαν έγραψαν «minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι», παραπέμποντας στην ατάκα του Γκρου, του κεντρικού ήρωα της ομώνυμης ταινίας που από κακός γίνεται καλός.