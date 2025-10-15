Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκαλύπτει το επόμενο βήμα της καριέρας του

Στις 22 Ιουνίου 2025, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έγραψε τους τίτλους της σπουδαίας καριέρας του, ως αθλητής. Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, σπάει τη σιωπή του. Για πρώτη φορά. Στο Gazzetta. Αποκλειστικά.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 12.00, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκαλύπτει και ανακοινώνει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr