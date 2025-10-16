Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στην ομάδα του Gazzetta

Μετά από μια λαμπρή καριέρα στα παρκέ, με πολλές και μεγάλες επιτυχίες, τίτλους και ατομικές διακρίσεις, ο Ιωάννης Παπαπέτρου γυρίζει σελίδα στη ζωή και την καριέρα του, εντασσόμενος στην ομάδα του Gazzetta.

Η μπασκετική ομάδα της κορυφαίας αθλητικής ιστοσελίδας της χώρας αποκτά έναν... all around player, ο οποίος με τις γνώσεις, την προσέγγιση και τις ιδέες του θα προσφέρει κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό στο YouTube του Gazzetta.

Με μια μακρά πορεία στα παρκέ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παρτίζαν και -φυσικά- την Εθνική Ελλάδας, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έχοντας ζήσει εντός παρκέ και αποδυτηρίων μεγάλες στιγμές και συγκινήσεις, γνωρίζει όσο λίγοι τα μυστικά της πορτοκαλί μπάλας και της EuroLeague, την οποία άλλωστε κατέκτησε το 2024 ως ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του.

Στο Gazzetta θα είναι μόνιμο μέλος του Gazz Floor powered by Novibet, προσφέροντας πολυπλεύρως. Ως all around player όμως, δεν μπορεί να μείνει (μόνο) σε αυτό.

Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Ιωάννης Παπαπέτρου έρχεται στο Gazzetta για να κάνει αυτό που ξέρει καλά: να κατακτά κορυφές!