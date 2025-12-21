Μενού

Ο Κάιρι Ίρβινγκ «τις έπαιξε» με ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης

O αστέρας του NBA και παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, Κάιρι Ίρβινγκ «πάλεψε» με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης και το έβγαλε «νοκ- άουτ».

O Κάιρι Ίρβινγκ έσπρωξε ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης
O Κάιρι Ίρβινγκ έσπρωξε ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης | X / @dallasmavs
Επική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, με πρωταγωνιστή τον αστέρα του NBA και παίκτη των Ντάλας ΜάβερικςΚάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος «πάλεψε» με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. 

Συγκεκριμένα, ο «Uncle Drew» συνάντησε ένα ρομπότ έξω από το γήπεδο των Τεξανών, και το έβγαλε γρήγορα νοκ-άουτ μόνο με μια κίνηση, όταν το ρομπότ τον προκάλεσε.

Το ανδροειδές Atlas των Boston Dynamics έκανε μία περιστροφική κλωτσιά που δεν εντυπωσίασε τον Ίρβινγκ, ο οποίος ως απάντηση το έσπρωξε με λίγη δύναμη, η οποία όμως ήταν αρκετή για να το ρίξει στο έδαφος.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ, καθώς δεν περίμενε να είναι τόσο εύκολο να ρίξει το ρομπότ, ζήτησε συγγνώμη από τους δημιουργούς του.

 

