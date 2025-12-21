Ο Κάιρι Ίρβινγκ «τις έπαιξε» με ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης

Επική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, με πρωταγωνιστή τον αστέρα του NBA και παίκτη των Ντάλας Μάβερικς, Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος «πάλεψε» με ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης.
Συγκεκριμένα, ο «Uncle Drew» συνάντησε ένα ρομπότ έξω από το γήπεδο των Τεξανών, και το έβγαλε γρήγορα νοκ-άουτ μόνο με μια κίνηση, όταν το ρομπότ τον προκάλεσε.
Το ανδροειδές Atlas των Boston Dynamics έκανε μία περιστροφική κλωτσιά που δεν εντυπωσίασε τον Ίρβινγκ, ο οποίος ως απάντηση το έσπρωξε με λίγη δύναμη, η οποία όμως ήταν αρκετή για να το ρίξει στο έδαφος.
Ο Κάιρι Ίρβινγκ, καθώς δεν περίμενε να είναι τόσο εύκολο να ρίξει το ρομπότ, ζήτησε συγγνώμη από τους δημιουργούς του.
