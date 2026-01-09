Μενού

Ο λόγος που οπαδοί της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ είχαν μπλούζες και σημαίες με αλλοιωμένα σήματα

Η εξήγηση για τα αλλοιωμένα σήματα των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στις εξέδρες των ημιτελικών με Μπιλμπάο και Ατλέτικο.

Reader symbol
Newsroom
barcelona real
AP Photo/Joan Monfort
  • Α-
  • Α+

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από τους αγώνες της Supercopa Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία, καθώς παρατήρησαν πως τα σήματα τόσο της Μπαρτσελόνα που έπαιξε πρώτη, όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης που αγωνίστηκε χθες, ήταν αλλοιωμένα.

Κατά τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, παρατηρήθηκε ότι πολλές φανέλες και σημαίες φιλάθλων της ομάδας του Χάνσι Φλικ που είχαν αγοραστεί εκεί, δεν έφεραν τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου, ιστορικό σύμβολο της Βαρκελώνης και της Καταλονίας. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ