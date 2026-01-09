Ο λόγος που οπαδοί της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ είχαν μπλούζες και σημαίες με αλλοιωμένα σήματα

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από τους αγώνες της Supercopa Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία, καθώς παρατήρησαν πως τα σήματα τόσο της Μπαρτσελόνα που έπαιξε πρώτη, όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης που αγωνίστηκε χθες, ήταν αλλοιωμένα.

Κατά τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, παρατηρήθηκε ότι πολλές φανέλες και σημαίες φιλάθλων της ομάδας του Χάνσι Φλικ που είχαν αγοραστεί εκεί, δεν έφεραν τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου, ιστορικό σύμβολο της Βαρκελώνης και της Καταλονίας.

