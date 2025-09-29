Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής της ομάδας γυναικών της Λίβερπουλ, Ματ Μπερντ (Matt Beard), με τα αποτελέσματα της νεκροψίας σχετικά με τον θάνατό του να γίνονται γνωστά σήμερα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην προπονητής της ομάδας γυναικών της Λίβερπουλ, Ματ Μπερντ, βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Ο 47χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού τα σωστικά συνεργεία τον εντόπισαν στο σπίτι του στο Ντίσαϊντ, στο Φλιντσάιρ, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο Ματ Μπερντ πέρασε από τον πάγκο της ομάδας γυναικών της Λίβερπουλ για τρία χρόνια, αφού πήρε μεταγραφή από την Τσέλσι το 2012, μετά από τρεις σεζόν με τους Μπλε.

Στη συνέχεια, εντάχθηκε στους Boston Breakers το 2016 για 12 μήνες, πριν επιστρέψει στην Αγγλία το 2018 με τη Γουεστ Χαμ. Ο Beard, ο οποίος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά, έπαιξε δύο σεζόν με τα «Σφυριά» πριν αναλάβει την Μπρίστολ το 2021.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στη Λίβερπουλ από το 2021 έως το 2025, πριν μετακομίσει τελικά στην Μπέρνλι, από όπου αποχώρησε τον Αύγουστο, μετά από μόλις δύο αγώνες. Μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την υποστήριξη της οικογένειάς του συγκέντρωσε περισσότερα από 50.000 λίρες.

Με πληροφορίες από Sun