O πρώτος ξυπόλητος αγώνας ποδοσφαίρου είχε απρόβλεπτο νικητή

Το 1949, ενώ ο πλανήτης επούλωνε τις πληγές του από τον Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ομάδα επίλεκτων αθλητών από τη Νιγηρία βρέθηκε στην Αγγλία «για διακοπές» όπως γράφεται σήμερα σε πολλές ιντερνετικές πηγές. Οι Νιγηριανοί αθλητές έκαναν μια μίνι περιοδεία σε βρετανικές πόλεις, επιχειρώντας να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο ποδόσφαιρο, παίζοντας κυρίως με ημί-επαγγελματικές ομάδες. Μια από αυτές τις ομάδες ήταν και η Marine AFC (υφίσταται ακόμα, αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία του περιφερειακού πρωταθλήματος), η οποία δημιουργήθηκε από αθλητές του Λίβερπουλ και του Λανκασάιρ.

Οι ποδοσφαιριστές της Marine AFC υποδέχτηκαν με τυπική βρετανική ευγένεια τους αντιπάλους τους στο λασπώδες τερέν και ξεκίνησαν να παίζουν ποδόσφαιρο. Υπήρχε βέβαια, μια μικρή διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές της Marine είχαν στη διάθεση τους παπούτσια με ξύλινες τάπες, ενώ οι αντίπαλοι της δεν είχαν στη διάθεση τους απολύτως τίποτα. Έπαιξαν ξυπόλητοι, όπως είχαν μάθει κατά τις προπονήσεις στην πατρίδα τους, με πόδια σκληραγωγημένα, άθραυστα από το κρύο και τις κακουχίες.

Τελικά, οι Νιγηριανοί έδειξαν σθένος και αυταπάρνηση και κέρδισαν τον αντίπαλο τους με 5-2.

Ο θρύλος βέβαια, λέει πως η ομάδα της Νιγηρίας δεν είχε άλλα θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, σε έναν εκ των αγώνων που έδωσε σε βρετανικό έδαφος, μέτρησε οκτώ τέρματα στην εστία της.

Θα έχουν για πάντα τη νίκη κόντρα στη Marine AFC.