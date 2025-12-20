Ο Σπανούλης έδωσε συνέντευξη στον... εαυτό του μετά τη νίκη της Μονακό: «Καλησπέρα στον κανένα»

Ένα από τα πιο απίστευτα σκηνικά της φετινής σεζόν συνέβη στον Βασίλη Σπανούλη, όταν μετά τη σαρωτική νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν Μονάχου με 103-77, βρέθηκε να δίνει μόνος του Συνέντευξη Τύπου, αφού όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν... άφαντοι.

Παρά το γεγονός ότι η Μονακό έσκισε στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Πριγκιπάτο, ο Έλληνας τεχνικός ήρθε αντιμέτωπος με κάτι που δεν περίμενε, μένοντας μόνος του σε μια άδεια αίθουσα συνέντευξης Τύπου.

Ο Σπανούλης εμφανίστηκε κανονικά προκειμένου να ξεκινήσει τις δηλώσεις του, ωστόσο γρήγορα διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος παρών, γεγονός που φανερά τον εξέπληξε.

Μιλώντας μόνος του μπροστά στην κάμερα ο Σπανούλης φαίνεται να είπε χιουμοριστικά: «Καλησπέρα στον... κανένα», χαιρετώντας το κενό ενώ παράλληλα τόνισε πως κάτι ανάλογο δεν του έχει ξανασυμβεί.