Ο Τούντορ και η ταπείνωση του Κίνσκι! Πρόωρο τέλος για τον Κροάτη;

Η ντροπιαστική στάση του Ιγκόρ Τούντορ απέναντι στον Αντονίν Κίνσκι αποτελεί ίσως την απόλυτη ταπείνωση στον αθλητισμό. Ισως είναι βαριά η έκφραση, αλλά ο Κροάτης τεχνικός δεν βρήκε ούτε μια λέξη παρηγοριάς για τον τερματοφύλακά του σε μια καταστροφική βραδιά που μοιάζει να βυθίζει τον σύλλογο ακόμη πιο πολύ στην κρίση.

Κανείς δεν συμβολίζει την κατρακύλα της Τότεναμ τόσο έντονα όσο ο άτυχος Κίνσκι. Μόλις πριν από 14 μήνες ήταν το χαμογελαστό πρόσωπο μιας προβληματικής ομάδας, ανεβαίνοντας στις εξέδρες για να αγκαλιάσει συγκινημένος την αδελφή του μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Λίβερπουλ στο ντεμπούτο του.

