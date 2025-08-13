Ο Τριάντης επέλεξε Ελλάδα: Αυτός είναι ο νέος «στρατιώτης» του Γιοβάνοβιτς

Ο Νεκτάριος Τριάντης, που αγωνίζεται στη Σάντερλαντ και είναι μεταξύ των πέντε Ελλήνων που αγωνίζονται στην Premier League, επέλεξε την Εθνική μας αντί αυτή της Αυστραλίας.

Ήταν κάτι αναμενόμενο, αλλά πλέον φαίνεται ότι είναι οριστική η απόφασή του. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Αυστραλία, με τον Βασίλη Ρουμελιώτη του Ελληνικού Κήρυκα να γράφει σχετικά μ' αυτήν την εξέλιξη στις 30 Ιουλίου.

